Новую вакцину против клещевого энцефалита разрабатывают в Иркутске

В Иркутске исследователи научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека разрабатывают новые лекарственные препараты от клещевого энцефалита. В настоящее время выявлено несколько компонентов, которые могут быть эффективным в борьбе с инфекцией, следует из данных на сайте медучреждения.

«В ходе изучения биологической активности экстрактов растений, применяемых в традиционной тибетской медицине, были выявлены три перспективных компонента с противовирусными свойствами: пуникалагин, тригаллоил и корилагин», – говорится в сообщении.

Эти вещества, обнаруженные в водных экстрактах гипекоума, харитаки и горца, показали способность подавлять репродукцию вируса клещевого энцефалита в культуре клеток млекопитающих. Особенно перспективным кандидатом для разработки новых лекарственных препаратов считается тригаллоил глюкоза. В настоящее время научная работа продолжается.

Также ученые веду разработку новых клеточных линий переносчиков клещевых инфекций: восточноазиатской лесной мыши и сибирской ночницы. Исследование поможет изучить развитие и взаимодействие патогена и хозяина в контролируемых лабораторных условиях. Кроме того, в перспективе клетки могут быть использованы для производства вакцин.