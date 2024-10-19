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Названы десять лучших ресторанов Сибири

Состоялась церемония вручения наград WHERETOEAT Siberia 2024. По ее итогам были определены десять лучших заведений общепита в Сибирском федеральном округе. Подробности сообщаются на сайте мероприятия.

В топ-10 лучших ресторанов Сибири вошли:

  1. 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск;
  2. «Чешуя», Красноярск;
  3. Tunguska, Красноярск;
  4. Sadko, Красноярск;
  5. Skopin, Новосибирск;
  6. Hello Wine, Красноярск;
  7. Pardon My French, Новосибирск;
  8. Fresco, Красноярск;
  9. N'kei, Красноярск;
  10. «Горячий цех», Новосибирск.

Также были определены «Шеф-повар года», которым стал Роман Чемеренко, бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem из Красноярска. Лучшим сомелье Сибири признали Олесю Соболеву из красноярского ресторана Sadko.

Победу в спецноминации «Официант года» одержал Глеб Чепкасов из красноярского заведения Tunguska. «Кондитером года» стала Елена Мельник из лаборатории «Мельница» в Красноярске.

«Баром года» стал Nobody Knows I Suppose из Новосибирска.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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