Названы десять лучших ресторанов Сибири

Состоялась церемония вручения наград WHERETOEAT Siberia 2024. По ее итогам были определены десять лучших заведений общепита в Сибирском федеральном округе. Подробности сообщаются на сайте мероприятия.

В топ-10 лучших ресторанов Сибири вошли:

0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск; «Чешуя», Красноярск; Tunguska, Красноярск; Sadko, Красноярск; Skopin, Новосибирск; Hello Wine, Красноярск; Pardon My French, Новосибирск; Fresco, Красноярск; N'kei, Красноярск; «Горячий цех», Новосибирск.

Также были определены «Шеф-повар года», которым стал Роман Чемеренко, бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem из Красноярска. Лучшим сомелье Сибири признали Олесю Соболеву из красноярского ресторана Sadko.

Победу в спецноминации «Официант года» одержал Глеб Чепкасов из красноярского заведения Tunguska. «Кондитером года» стала Елена Мельник из лаборатории «Мельница» в Красноярске.

«Баром года» стал Nobody Knows I Suppose из Новосибирска.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири.