Названы десять лучших ресторанов Сибири

Состоялась церемония вручения наград WHERETOEAT Siberia 2024. По ее итогам были определены десять лучших заведений общепита в Сибирском федеральном округе. Подробности сообщаются на сайте мероприятия.
В топ-10 лучших ресторанов Сибири вошли:
- 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск;
- «Чешуя», Красноярск;
- Tunguska, Красноярск;
- Sadko, Красноярск;
- Skopin, Новосибирск;
- Hello Wine, Красноярск;
- Pardon My French, Новосибирск;
- Fresco, Красноярск;
- N'kei, Красноярск;
- «Горячий цех», Новосибирск.
Также были определены «Шеф-повар года», которым стал Роман Чемеренко, бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem из Красноярска. Лучшим сомелье Сибири признали Олесю Соболеву из красноярского ресторана Sadko.
Победу в спецноминации «Официант года» одержал Глеб Чепкасов из красноярского заведения Tunguska. «Кондитером года» стала Елена Мельник из лаборатории «Мельница» в Красноярске.
«Баром года» стал Nobody Knows I Suppose из Новосибирска.
Независимая ресторанная премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири.