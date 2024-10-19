Иркутский авиазавод модернизируют под серийный выпуск МС-21

Новое оборудование закупят для Иркутского авиационного завода. Это необходимо для его модернизации под серийный выпуск самолетов МС-21 – до 36 машин в год, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В рамках модернизации производственных мощностей завода запланирована закупка свыше 400 единиц оборудования, существенная часть из которых уже законтрактована или введена в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Например, уже возведены новый ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус для инженерных служб, а также новый цех окончательной сборки военной техники, позволивший высвободить площади для проекта МС-21.

На различных этапах строительства сегодня находятся цех гальванических покрытий, новый цех механосборочного производства и ангар для наземной аэродромной техники.

В ближайшее время планируется начать строительство второй очереди логистического комплекса. В дальнейшем на авиазавод планируется доставлять комплектующие и агрегаты со всей страны.