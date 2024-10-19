Предприятие в Усть-Илимске незаконно устроило свалку и навредило природе на сотни тысяч рублей

В Иркутской области предприятие привлекли к ответственности за ущерб окружающей среде. Организации пришлось заплатить за свои действия более 250 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Установлено, что в городе Усть-Илимске предприятие – арендатор земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, устроил на нем свалку отходов производства и потребления. В результате почвам был причинен вред.

Нарушителю после вмешательства прокуратуры пришлось ликвидировать свалку и заплатить за ущерб. Средства будут перечислены в бюджет Усть-Илимска: их направят на природоохранные мероприятия.