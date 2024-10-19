В Приангарье за 647,3 млн рублей отремонтировали участок дороги Тайшет – Чуна – Братск

В Тайшетском районе после ремонта сдан в эксплуатацию участок автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск. Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В порядок привели отрезок с 11-го по 31-й километр. Обустройство вели с 2022 года. За 2024-й обновили пять километров. В процессе специалисты подрядной организации заменили слабый пучинистый грунт на скальник: это необходимо для снижения риска деформации дорожного полотна. Кроме того, починили 15 водопропускных труб, восстановили земляное полотно, выполнили устройство кюветов и укрепление обочин, уложили два слоя асфальта.

После этого рабочие установили дорожные знаки, нанесли разметку. На ремонт из федерального и областного бюджетов в этом году было выделено более 207,2 млн рублей. Общая стоимость работ с 2022 года составила 647,3 млн рублей.

Дорога Тайшет – Чуна – Братск входит в опорную сеть Российской Федерации. Ежегодно этапами проходят работы по ее восстановлению на отдельных участках. Ремонт дороги находится на особом контроле регионального правительства.