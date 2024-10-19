Мост через реку Джидыкан в Иркутской области отремонтируют за 68 млн рублей к 2025 году

В Иркутской области близится к завершению ремонт моста через реку Джидыкан, расположенного на 93-м километре трассы Тайшет – Чуна – Братск. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«Самые сложные работы на этой автодороге – это реконструкция участка с 82-го по 89-й километр в Чунском районе и капитальный ремонт участка с 215-го по 220-й километр в Братском районе. На них провели частичные работы по выборке пучин. Их уже завершили. Работы являются переходящими и будут завершены в следующем году», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Цишковский.

Сотрудники подрядной организации заменили опоры и установили ограждения, провели устройство подходов к мосту, на котором уложили выравнивающий слой покрытия. На следующей неделе дорожники планируют приступить к укладке асфальтобетона. Финальными мероприятиями станут нанесение разметки и установка дорожных знаков. На ремонт моста было направлено 68 млн рублей.