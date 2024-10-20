Россельхозбанк назвал регионы-лидеры по выдачам IT-ипотеки с начала 2024 года

Центральный федеральный округ стал лидером по количеству выданных кредитов по программе «IT-ипотека», на него пришлось немногим более 85% от общего числа кредитов. Аналитики платформ Своё Село и Свое Жильё оценили данные за период с января по сентябрь 2024 года.

По итогам исследования выяснилось, что чаще других IT-ипотеку оформляли заемщики в возрасте от 25 до 34 лет (44,2%), а реже всего от 21 до 24 (3,5%). Доля заёмщиков в возрасте от 35 до 44 лет составила 36%, тогда как на возраст от 44 до 50 лет пришлось 16,3%. При этом 62,8% выдач пришлось на мужчин и 37,2% на женщин.

Почти половина новых кредитов (45,3%) была выдана на срок более 25 лет, доля кредитов на срок от 15 до 25 лет составила 25,6%, а на сроки от 20 до 25 лет и от 10 до 15 лет пришлось по 12,8%. И только 3,5% заемщиков взяли ипотеку на срок менее 10 лет.

Наибольшей популярностью у населения пользовались квартиры. На этапе строительства их приобретали 74,4% заёмщиков, а готовое жилье — 20,9%. Тогда как дом с земельном участком на этапе строительства был интересен 1,2% случаев, а готовый — в 3,5%. При этом стоит учитывать, что по условиям программы приобрести недвижимость можно только у первого собственника (юридического лица или ИП).

Центральный федеральный округ стал лидером по количеству оформленных ипотек — на него пришлось большинство (85,5%) от общего числа выданных кредитов, тогда как на Северо-Западный федеральный округ — 8,9%, Приволжский федеральный округ — 2,6%, Уральский федеральный округ — 2,2%, Южный федеральный округ — 0,5%, а на Сибирский федеральный округ — 0,3%.

«В связи с активным развитием технологий и повсеместной цифровизацией российские компании всё больше нуждаются в квалифицированных специалистах в области IT. Ипотека становится важным аргументом для молодых специалистов, чтобы строить карьеру в России, и, в свою очередь, способствует развитию этого направления в целом. Мы наблюдаем тенденцию: молодые люди выбирают этот вид кредитования. Со своей стороны, мы готовы предоставить все необходимые услуги для сопровождения таких кредитов, чтобы поддержать и развить этот важный инструмент для роста всей IT-индустрии», — отмечает Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Условия кредитования:

● ПСК — 6,589 - 8,604%;

● процентная ставка — 6%;

● сумма кредита — от 3 млн до 9 млн;

● срок — до 30 лет;

● первоначальный взнос — от 30%;

● цель кредита — готовое жильё в новостройке или на этапе строительства: квартира, таунхаус, жилой дом с земельным участком у юридического лица или ИП (первый собственник);

● возраст заемщика — не менее 21 года и не более 50 лет;

● компания-работодатель должна подходить под условия программы:

– находиться на территории Российской Федерации, за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга,

– иметь аккредитацию Минцифры РФ,

– получать налоговую льгот,

– предоставить согласие на раскрытие налоговой тайны.