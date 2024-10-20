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Лесной пожар произошел в Ольхонском районе в 5 км от Еланцов

В Ольхонском районе произошел лесной пожар. Инцидент случился накануне в 5 км от села Еланцы, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

По предварительной информации, возгорание случилось по вине местного населения. Пожар локализован на площади 1,5 га. Ликвидация запланирована на воскресенье, 20 октября.

Пожароопасный сезон в Иркутской области официально закрыт 26 сентября. Предыдущий лесной пожар был ликвидирован 26 августа. Но в последние дни на юге региона установилась сухая и относительно теплая погода.

«Просьба к местным жителям следовать правилам пожарной безопасности в лесах. Неконтролируемый огонь сейчас быстро проникает вглубь высохшей за лето лесной подстилки, тушить такие очаги очень сложно. Берегите лес и себя», – прокомментировал министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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