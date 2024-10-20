Многоквартирный дом загорелся в Ангарске из-за самогонного аппарата

Пожар произошел накануне в пятиэтажном доме в городе Ангарске Иркутской области. Во время инцидента были спасены четыре человека, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Причиной случившегося стал хлопок паров на четвертом этаже. Хозяин установил аппарат на кухне, однако процесс изготовления самогона вышел из-под контроля. Мужчина получил ожоги тела и был передан врачам.

Огонь на площади 4 квадратных метра ликвидировали 14 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России. В настоящее время на месте работают эксперты ГУ МЧС.