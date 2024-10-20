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Все школы в Саянске перевели на дистанционный режим работы из-за сообщений о минировании

В Саянске все школы перевели на удаленный режим работы в связи с участившимися сообщениями о минировании зданий учреждений образования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«Все общеобразовательные учреждения с 21 октября по 25 октября 2024 года переходят на дистанционный формат обучения, после чего с 26 октября начинаются каникулы, которые продлятся до 4 ноября», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений о минировании зданий. Установлено, что звонки поступали с территории Российской Федерации. Отрабатываются все возможные версии произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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