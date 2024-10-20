Большинство компаний в Иркутске разрешают сотрудникам курить на работе

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, как обстоят дела с курением в иркутских компаниях. Результаты есть у SIA.RU.

Большинство работодателей в столице Приангарья не против вредной привычки подчиненных. Более того, они выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет – 87 и 75% соответственно. Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом, обычные сигареты запрещают еще реже – в 10% случаев.

42% иркутян уверены, что электронные сигареты более опасны для курильщика, чем классические табачные изделия. Среди некурящих такой точки зрения придерживаются 37%, среди приверженцев обычных сигарет – 57%, а среди вейперов – только 9%.

Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных иркутян, постоянно покидают рабочее место и курят вейпы в общих кабинетах. 44% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно. В коллективах, свободных от курения, работает лишь каждый одиннадцатый.