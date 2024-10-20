Два вуза из Иркутска вошли в список лучших учебных заведений стран БРИКС

Составлен рейтинг лучших учебных заведений стран БРИКС. В него попали два иркутских вуза, сообщает пресс-служба ИГУ.

Всего в топе 600 учебных заведений из десяти государств содружества – Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР, в частности, из РФ – 161.

Среди российских вузов ИГУ занял 75-е место – в общем списке 301-350 строчку. Еще один иркутский вуз – ИРНИТУ – разместился на 91-м месте среди российских вузов – 351-400 место в общем списке.

Больше всего учебных заведений в рейтинге из Китая – 207. Лидерами рейтинга вузов БРИКС стали Пекинский университет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и университет Цинхуа.