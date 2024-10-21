Поваров не хватает в Иркутской области

Аналитики hh.ru выяснили, какие именно повара сегодня наиболее востребованы у работодателей и какую зарплату им предлагают, а также кто из россиян чаще всего трудится в этой профессии.

Повара, пекари и кондитеры – дефицитная специальность, на одну такую вакансию в Иркутской области приходится всего 1 резюме при норме от 4,0 (в целом по России этот показатель находится на уровне 1,1 резюме на вакансию). За девять месяцев 2024 года потребность в этих специалистах выросла в регионе на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в целом по стране значительно больше – на 31%).

Интересно, что чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы (это 53% вакансий), а вот рестораны и организации из отрасли общественного питания оказались на втором месте (40%). Остальные вакансии поваров приходятся преимущественно на гостиницы, пекарни и кондитерские. Предлагаемые поварам зарплаты в среднем составили 63 200 рублей, тогда как сами кандидаты рассчитывают на 57 900 рублей.

Среди соискателей-поваров почти равное количество мужчин и женщин – 49% и 51% резюме соответственно. Треть желающих получить такую работу (31%) – люди в возрасте до 25 лет, половина (53%) – от 26 до 45 лет. Оставшиеся 17% соискателей-поваров старше 46 лет.

Самая востребованная у работодателей кухня – европейская, ее знание требуется в 5,4% вакансий (эта же кухня наиболее часто указывается в качестве специализации у соискателей, в 8,9% резюме поваров). На втором месте – русская кухня, и 2,7% вакансий поваров. Третье место поделили японская и итальянская кухни – по 2,4% вакансий, далее повара азиатской кухни – 1,1% вакансий. В конце этого списка оказались повара китайской и французской кухни (по 0,2% вакансий).