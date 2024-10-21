Центробанк может вернуть ключевую ставку к историческому максимуму

Повышение ставки на 100 б.п. – до 20% – прогнозируют 24 из 30 экспертов. Об этом пишет РБК со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных экспертов.

Еще шесть участников консенсус-прогноза считают, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 21%. Несколько аналитиков назвали в качестве альтернативного сценария вариант с повышением ставки до 22%. «На столе» формально будет вариант сохранения ставки, но при этом серьезно рассматриваться он не будет, не исключает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Текущие темпы инфляции все еще остаются высокими. Инфляция за сентябрь составила 0,48 против 0,2% за август, а с начала года цены выросли на 5,78%, что выше 4,6% в январе-сентябре 2023 года, говорит начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.

Годовая инфляция (сентябрь 2023-го к сентябрю 2024-го) при этом замедлилась с 9,05 (август) до 8,63%. «Для достижения прогноза правительства по инфляции в 7,3% на 2024 год рост цен в четвертом квартале не должен превышать 1,5%, что эквивалентно чуть менее 0,5% в месяц», – продолжает Паевский. Поэтому ЦБ повысит ставку до 20%, считает он.

Остается напряженной ситуация с безработицей и ростом зарплат, которые являются проинфляционными факторами, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Безработица в августе третий месяц подряд осталась на историческом минимуме 2,4%, говорит эксперт.

Пока не наблюдается замедление кредитования, продолжает Паевский. Быстрее всего растет корпоративное кредитование: по итогам сентября его портфель вырос на 2% (в августе – на 1,9%), указывал ЦБ в аналитическом материале «О развитии банковского сектора». Ипотека в сентябре выросла умеренно – на 0,9%, как и в августе, отмечает регулятор. При этом существенно замедлился темп роста потребительского кредитования – с 1,3 (август 2024-го) до 0,7%. Скорее всего, ставка действует сейчас на разгон кредита у тех заемщиков, кто вынужден и продолжать инвестиционные программы, и платить высокие проценты по кредитам, – например, это госкомпании и строительный сектор, говорит экономист, автор телеграм-канала Truevalue Виктор Тунев. Эксперт считает, что ставку можно оставить и на уровне 19%, но ЦБ примет решение о повышении до 20%.

«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и высокие ставки по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», – заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.