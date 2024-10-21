«Когда аэропорт в центре города». 21 цитата от иркутян об «иркутскости»

Понятие «иркутскость» появилось в 2018 году, когда одна столичная компания презентовала концепцию туристического бренда города. Дизайн получился смелым – иркутяне не приняли его и раскритиковали в социальных сетях. Баталии были нешуточными, а когда аргументы заканчивались, оппоненты отвечали на критику: «Это иркутскость».

На днях гид по Байкалу Татьяна Бройдо вновь обратилась к теме «иркутскости» и провела опрос в телеграмм-канале. Поводом стал новый иркутский мерч с определением термина. По мнению Татьяны, понятие «иркутскость» как минимум шире, а порой и вовсе про другое. Что думают об этом иркутяне? Публикуем самые яркие комментарии.

Иркутскость – это:

1. Когда аэропорт почти в центре города (Natalya @nice_hat__)

2. Когда рядом с устаревшим зданием аэропорта, который почти в центре города, строят другое в виде ангара (Андрей Кузнецов)

3. Когда в одном городе два ледовых дворца стоят рядом и есть перспектива строительства третьего (Татьяна Бройдо)

4. Когда слово «бабр» не вызывает вопросов (Татьяна Бройдо)

5. Когда Ангара – это не только река, но еще и ледокол (Татьяна Чернегова)

6. Когда знаешь, что вместо «царя» не так давно был шпиль (Татьяна Чернегова)

7. Когда встречаешь рассветы и закаты над Ангарой в пробке на плотине ГЭС (Анастасия Грищенко)

8. Когда четыре из пяти дорог из Иркутска ведут на Байкал (Татьяна Бройдо)

9. Считать, что живешь на Байкале, ведь он так близко (Анастасия Грищенко)

10. Когда в любой непонятной исторической ситуации ищешь след декабристов (Natalya @nice_hat__)

11. Иметь возможность за час доехать до Байкала, чтобы поесть омуля (Татьяна Бройдо)

12. Когда на маршрутке до острова Ольхон добраться дороже, чем на самолете из Улан-Удэ (Татьяна Бройдо)

13. Когда размышляешь, куда поехать на выходные – в Аршан, на Ольхон, в Байкальск или Голоустное, и расстояние 250 км никого не смущает (Татьяна Бройдо)

14. Знать, что горячие позы – это про еду, да-да, про ооооочень вкусное бурятское блюдо! (Татьяна Бройдо)

15. Когда знаешь, что пик Черского и камень Черского – это сильно далеко друг от друга (Татьяна Чернегова)

16. Когда Шаманка не только на Ольхоне, но и там, где «33 богатыря» (Татьяна Чернегова)

17. Когда на одной улице стоят синагога и мечеть, и где-то рядом ещё была православная церковь (Татьяна Бройдо)

18. Заходить в кафе/музеи/галлереи, расположенные в наших роскошных «деревяшках» и таять от уюта и тепла (Анастасия Грищенко)

19. Когда одного Иркутска мало и есть еще целый Второй Иркутск, у которого своя душа – заводская (Татьяна Чернегова)

20. Когда на улицах города можно найти памятники белкам, которые сделаны из мусора (Татьяна Чернегова)

21. Когда знаешь, что улице Бограда на самом деле подходит больше название Чудотворская, ведь там каждый день происходит чудо (Татьяна Чернегова)