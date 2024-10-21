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Лицензию на продажу сигарет предложили сделать обязательной

Росалкогольтабакконтроль предложил Минпромторгу обязать торговлю получать специальную лицензию для продажи никотиносодержащей продукции. Об этом узнали «Известия».

Для продажи сигарет и продукции с никотином пока не нужно получать лицензию. Хотя именно такой подход позволит лучше контролировать рынок этих товаров, говорится в документах службы, которые федеральная служба уже направила в Минпромторг.

Это предложение должно попасть в повестку Государственной комиссии по противодействию нелегальному обороту продукции, ее деятельность традиционно курирует Министерство промышленности и торговли. Если такую норму в итоге одобрят, то на практике рознице придется покупать лицензию для того, чтобы получить возможность реализовывать товар. Без одобрения со стороны регуляторов продажи этой продукции будут запрещены.

Такие правила сейчас действуют для рынка спиртного: торговля и рестораны получают лицензии на свои магазины и заведения общепита.

В Минфине «Известиям» уточнили, что вопрос лицензирования в сфере оптовой и розничной торговли табачной продукцией и товаров с никотином чиновники пока прорабатывают, говорить о его введении преждевременно.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил изменить время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах. Законопроект направлен на сокращение количества точек, имитирующих деятельность баров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение тишины и общественного порядка в многоквартирных домах в ночное время.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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