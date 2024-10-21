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Мишустин распорядился выделить 6,4 млрд рублей на сельскую ипотеку

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о поддержании льготной ипотеки в сельской местности и льготных кредитов на благоустройство домов. На эти цели будут выделены 6,8 млрд руб.

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– Из общей суммы более 6,4 млрд руб. предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых, – говорится в сообщении правительства.

После 1 июля, когда была отменена льготная программа на новостройки, интерес к сельской ипотеке резко вырос.Так, на сайте Выберу.ру, на нее пришлось 43% всех расчетов ипотечного калькулятора. Следующей по популярности оказалась семейная ипотека – по ней было зафиксировано 21% расчетов за III квартал. Следом ипотека на вторичное жилье – 17% запросов.

Напомним, что сельская ипотека с 2022 года является бессрочной. Ставка по ней не превышает 3%, максимальная сумма займа – 6 млн руб. Однако Минсельхоз предлагает правительству подкорректировать условия выдачи сельской ипотеки. Основная правка связана с ограничением территории действия программы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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