Минфин использовал ИИ при подготовке бюджета

Нейросеть помогает автоматизировать сопоставление данных и прочие рутинные процессы. Точность попадания уже выше 80%, пишут «Известия» со ссылкой на заявление первого замминистра финансов Ирину Окладникову.

В этом году Минфин совместно со Сбербанком запустили пилотный проект по использованию искусственного интеллекта в бюджетном процессе, рассказала «Известиям» первый замминистра финансов Ирина Окладникова на полях Московского финансового форума (МФФ). По ее словам, технология помогает в сопоставлении кодов бюджетной классификации (обозначают статьи доходов и расходов казны) и привязанных к ним результатов.

– Минфин подготовил базу данных, и мы на ее основе обучили систему. В итоге уже сейчас наш AI-агент работает на уровне 84% точности, а будет еще точнее. И тогда основную часть рутинной работы можно будет отправить на машинную обработку, чтобы люди сосредоточились на действительно сложных, важных, творческих и интересных задачах, – сказал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях МФФ.

Представитель Минфина привела пример работы технологии: предположим, Минздрав хочет заявить расходы на лечение людей с определенной болезнью. Сотрудники ведомства заходят в специальную систему, начинают искать подходящие под запрос госпрограмму или федпроект, и после некоторых процедур подписывают необходимые документы. Далее это все попадает к работникам Минфина, и они начинают анализировать соответствие заявленных расходных обязательств всем тем факторам, которые собраны.

«Сейчас бизнес использует ИИ для создания картинок, статей, абсолютно уникального контента, правильно задав ему запросы. Только за счет создания контента можно сократить рутинные операции до 72%», – заявила в интервью SIA.RU Марина Ершова, директор АО «Автоматизация бизнеса» (франчайзинговая сеть «ИнфоСофт»).

Подбор персонала, по ее словам, тоже хорошо поддается искусственному интеллекту. «Особенно искусственное интервью, которое можно еще и оценить. Это сокращает время на подбор кандидатов, высвобождая время сотрудников, чтобы они могли заниматься другими делами. Все это в конечном итоге повышает эффективность бизнеса».