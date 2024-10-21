АТБ повысил ставки по вкладам в рублях до 23%

С 16 октября Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил ставки по ряду вкладов. Максимальная ставка достигла 23%.

При оформлении вклада «В плюсе» и «В плюсе Онлайн» с возможностью пополнения на срок 9 или 12 месяцев в первые 90 дней предусмотрена ставка 23%. Далее ставка составит 19% годовых.

Повышена доходность также по линейке вкладов без возможности пополнения и снятия – «АТБ. Вклад», «АТБ. Вклад Онлайн», «АТБ.ВИП. Вклад»: при размещении средств на срок 6 месяцев действует ставка до 20% годовых, на 1 год – до 20,7% годовых и на 2 года – до 22% годовых.

По депозиту «АТБ.ВИП. Вклад» с опцией пополнения и снятия при размещении средств на 3 месяца ставка составит 19,3% с учётом ежемесячной капитализации процентов.

Предложение актуально для новых и действующих клиентов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить более детальную информацию, а также рассчитать доходность вкладов можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).