Банк «Солидарность» объявил о закрытии трёх дополнительных офисов

Банк «Солидарность» сообщает о предстоящем закрытии следующих дополнительных офисов:

Дополнительный офис «Биробиджан» (Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д. 22Б) завершит обслуживание клиентов 1 ноября 2024 года. Офис открыт для посетителей до 1 ноября 2024 года в будние дни с 9:00 до 18:00. Дополнительный офис «Хабаровск» (Хабаровский край, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 24) также завершит свою работу 1 ноября 2024 года. Офис открыт для посетителей до 1 ноября 2024 года в будние дни с 9:00 до 18:00. Дополнительный офис «Уральский» (г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 55) будет закрыт 6 декабря 2024 года. Офис открыт для посетителей до 6 декабря 2024 года в будние дни с 9:30 до 17:30.

– Все услуги банка «Солидарность» доступны в любое время через мобильное приложение «Солидарность Онлайн». Если вы еще не пользуетесь приложением, вы можете скачать его для iOS и Android. После закрытия указанных офисов, вы сможете обратиться в любой другой офис банка. Полный список отделений и их режим работы вы найдёте на официальном сайте www.solid.ru, – говорится в сообщении банка.



При возникновении вопросов, можно связаться по телефону горячей линии: 8 800 700 92 20.