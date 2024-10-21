Альфа-Банк представил на FINOPOLIS новое поколение платежных терминалов с возможностью биометрической идентификации покупателя

Новые терминалы работают на операционной системе андроид, поддерживают все кассовые решения на рынке и обладают стильным дизайном, а также интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря мощным техническим характеристикам устройства обеспечивают быструю работу приложений.

Терминалы предоставляют ряд способов оплаты: карты, СБП, кольца, стикеры, браслеты, часы и QR, позволяющие проводить оплату через различные банковские Pay-сервисы и с использованием биометрической идентификации. В ближайшем будущем предполагается интеграция цифрового рубля.

Оплатить биометрией очень легко, для этого во время оплаты достаточно нажать на кнопку на экране терминала «Оплатить одним взглядом» и посмотреть в камеру терминала.

Технология работает в режиме пилота, масштабирование планируется в начале 2025 года.

«Мы занимаем лидирующие позиции по эквайрингу в стране. Такие инновации способствуют развитию платежных решений в России, расширяя выбор инструментов оплаты. За 2 дня демонстрации новых терминалов на FINOPOLIS 2024 было проведено более 300 успешных оплат с помощью биометрической идентификации покупателя, и это только начало», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.