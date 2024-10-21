Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Смотрите на риски через призму дивидендов» – эксперт БРИФ’24 Олег Мележников
Ответ на турбулентность. Почему важна система непрерывных улучшений
Марина Седых: «Чтобы бизнес рос, нужно стандартизировать управленческие практики»
Все материалы сюжета

Альфа-Банк представил на FINOPOLIS новое поколение платежных терминалов с возможностью биометрической идентификации покупателя

Читайте также:

ББР Банк рассказал, как можно стать клиентов в один/два шага
14 августа 2024
Банки получат возможность обеспечивать клиентам оплату по биометрии через СБП
18 июня 2024

Новые терминалы работают на операционной системе андроид, поддерживают все кассовые решения на рынке и обладают стильным дизайном, а также интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря мощным техническим характеристикам устройства обеспечивают быструю работу приложений.

Терминалы предоставляют ряд способов оплаты: карты, СБП, кольца, стикеры, браслеты, часы и QR, позволяющие проводить оплату через различные банковские Pay-сервисы и с использованием биометрической идентификации. В ближайшем будущем предполагается интеграция цифрового рубля.

Оплатить биометрией очень легко, для этого во время оплаты достаточно нажать на кнопку на экране терминала «Оплатить одним взглядом» и посмотреть в камеру терминала.

Технология работает в режиме пилота, масштабирование планируется в начале 2025 года.

«Мы занимаем лидирующие позиции по эквайрингу в стране. Такие инновации способствуют развитию платежных решений в России, расширяя выбор инструментов оплаты. За 2 дня демонстрации новых терминалов на FINOPOLIS 2024 было проведено более 300 успешных оплат с помощью биометрической идентификации покупателя, и это только начало», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxfKwMJ

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Биометрия в массы":
Все материалы сюжета (120)


Реклама на сайте

Женский форум'24
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске
Иркутская участница конкурса «Мама-предприниматель» получила грант от РСХБ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес