Альфа-Банк представил на FINOPOLIS новый цифровой сервис для топ-менеджмента Альфа-Босс

Альфа-Банк первым на рынке запустил инновационный сервис для топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса – Альфа-Босс.

Новый функционал интегрирован в мобильное приложение Альфа-Бизнес. Он выстроен так, чтобы максимально экономить время руководителя бизнеса, при этом, что важно, даёт возможность оперативно включаться в рабочие процессы на любой стадии. Все продукты банка объединены в интуитивно понятную структуру, обеспечивающую наглядную аналитику и экспертную поддержку.

Альфа-Босс позволяет в режиме реального времени отслеживать движение финансов по всей группе компаний, узнавать о доступных предложениях, делегировать задачи своим исполнителям и контролировать их решение. Руководитель всегда видит, на какой стадии находится его запрос в банк. При этом группы компаний можно формировать как конструктор, например — по сфере деятельности.

В приложении клиенты получают только персонализированные предложения, сформированные на основе искусственного интеллекта с учётом индивидуальных потребностей и текущего портфеля. Такой подход также положительно сказывается на индивидуальных тарифах и процентных ставках.

Связь с закрепленным менеджером доступна через безопасный чат. Вся переписка проходит через собственные защищенные каналы банка с сохранением истории. Это обеспечивает необходимый уровень безопасности и конфиденциальности.

«Руководитель — тоже человек. Ему нужен банковский сервис для бизнеса, такой же удобный, как сервис для физических лиц. Альфа-Босс как раз про простоту, удобство и скорость работы руководителей бизнеса с банком. Мы за экономию времени и комфорт наших клиентов. Рассчитываем, что Альфа-Босс поможет им принимать решения ещё эффективнее», — поделился Евгений Монин, старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS — одно из самых масштабных мероприятий, где обсуждают развитие и внедрение цифровых технологий и сервисов в финансовом секторе. Организатором выступает Банк России в партнёрстве с дилерами финансового рынка и IT-отраслью.