Альфа-Банк делится знаниями о будущем на FINOPOLIS

На FINOPOLIS 2024 Альфа-Банк создал культурное пространство для обмена опытом технократичных экспертов и привез 6-метровую лестницу из книг.

На креативном стенде Альфа-Банка представлены книги самых прорывных футурологов современности. Лю Цысинь, Азим Ажар, Кай-Фу Ли и Чэнь Цюфань стали вдохновителями для лучшего финтеха в мире и инновационных решений банка.

«В Альфа-Банке с финтехом всё отлично — это не новость. Поэтому мы не рассказываем о технологиях, а делимся любимыми книгами, в которых находим идеи для лучшего финтеха в мире. Анализы тенденций и прогнозы будущего — наш главный источник знаний и развития. Мы уверены — лучший в мире финтех можно делать только с сильными конкурентами. Поэтому делимся нашими знаниями с каждым», — гласят слова на новом культурном арт-объекте банка.

Все гости форума могут бесплатно забрать книги и вдохновиться трендами. Кроме того, банк разыграет книги «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» с автографом автора — футуролога Кай-Фу Ли — в своем Telegram-канале.