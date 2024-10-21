Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Смотрите на риски через призму дивидендов» – эксперт БРИФ’24 Олег Мележников
Ответ на турбулентность. Почему важна система непрерывных улучшений
Марина Седых: «Чтобы бизнес рос, нужно стандартизировать управленческие практики»
Все материалы сюжета

Альфа-Банк делится знаниями о будущем на FINOPOLIS

На FINOPOLIS 2024 Альфа-Банк создал культурное пространство для обмена опытом технократичных экспертов и привез 6-метровую лестницу из книг.

На креативном стенде Альфа-Банка представлены книги самых прорывных футурологов современности. Лю Цысинь, Азим Ажар, Кай-Фу Ли и Чэнь Цюфань стали вдохновителями для лучшего финтеха в мире и инновационных решений банка.

«В Альфа-Банке с финтехом всё отлично — это не новость. Поэтому мы не рассказываем о технологиях, а делимся любимыми книгами, в которых находим идеи для лучшего финтеха в мире. Анализы тенденций и прогнозы будущего — наш главный источник знаний и развития. Мы уверены — лучший в мире финтех можно делать только с сильными конкурентами. Поэтому делимся нашими знаниями с каждым», — гласят слова на новом культурном арт-объекте банка.

Все гости форума могут бесплатно забрать книги и вдохновиться трендами. Кроме того, банк разыграет книги «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» с автографом автора — футуролога Кай-Фу Ли — в своем Telegram-канале.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Женский форум'24
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
«Женщина может всё». О силе «слабого пола» говорили на Женском форуме в Иркутске
Иркутская участница конкурса «Мама-предприниматель» получила грант от РСХБ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес