Альфа-Банк и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации на сумму до 600 млрд рублей

Альфа-Банк и ДОМ.РФ на форуме FINOPOLIS-2024 подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций. До 2029 года участники соглашения намерены разместить ценные бумаги, обеспеченные закладными банка и поручительством Института развития в жилищной сфере (ИЦБ ДОМ.РФ), общим объёмом до 600 млрд рублей.

В документе зафиксировано намерение сторон осуществлять выпуски ипотечных облигаций, обеспеченных закладными и поручительством Единого института развития в жилищной сфере.

Кроме того, стороны планируют предпринимать меры по развитию рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышению инвестиционной привлекательности и улучшению ликвидности таких облигаций.

«Альфа-Банк исторически занимает ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. Мы всегда выступаем за эффективные партнерства, которые помогают драйвить рынок и создавать новые финансовые технологии. Сотрудничество с ДОМ.РФ позволит банку увеличить темп наращивания портфеля ипотеки, дополнительно развивать программы кредитования, еще более эффективно управлять ипотечным бизнесом, а также ликвидностью и капиталом банка в целом. Наши совместные выпуски помогут развитию всего рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг», — рассказал Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.

«ДОМ.РФ предоставляет банкам эффективно работающий механизм для привлечения внебюджетных ресурсов в сферу ипотечного кредитования. С момента запуска программы однотраншевых ИЦБ в 2016 году мы постоянно совершенствуем инфраструктуру выпуска облигаций, масштабируем включение в покрытие электронных закладных, в том числе по договорам долевого участия и на индивидуальные жилые дома. Наша дальнейшая цель — вместе с партнёрами, новыми и уже участвующими в выпуске ипотечных ценных бумаг на нашей платформе, развивать секьюритизацию как рыночный инструмент финансирования ипотеки», – отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко.