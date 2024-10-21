Солид Банк запустил акцию для бизнеса «ВЭД за 1 рубль»

В период с 14 октября 2024 по 31 декабря 2024 в Солид Банке действует акция для юридических лиц и ИП ­­– «ВЭД за 1 рубль».

По условиям акции бизнес сможет открыть валютный счет и пользоваться им в рамках пакета услуг РКО «Валютный» в течение 3 месяцев всего за 1 рубль!

С пакетами услуг РКО вы и так экономите до 50% от стоимости этих услуг, если ими пользоваться не в рамках пакета, а с акцией ещё выгоднее.

При подключении Валютного пакета доступно бесплатное:

- открытие счетов в рублях и иностранной валюте,

- ведение счетов,

- перечисление в другие кредитные организации – до 90 шт./мес.,

- выдача наличных до 200 000₽/мес.,

- прием наличных до 150 000₽/мес.

Акция также позволит новым клиентам-представителям бизнеса почти бесплатно оценить:

• возможности Солид Банка в рамках внешнеэкономической деятельности по разным направлениям,

• преимущества осуществления международных бизнес-расчетов с контрагентами в Солид Банке,

• демократичность тарифных планов РКО для бизнеса,

• удобство и функциональность Клиент-Банка.

При этом у бизнеса появляется возможность сэкономить расходы на РКО на целых 3 месяца! Далее в рамках этого тарифного плана стоимость пакета – 5 000₽ месяц.

Офисы, принимающие участие в акции «ВЭД за 1 рубль», находятся в городах: Иркутск, Благовещенск, Якутск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, Елизово, Красноярск.

Предлагаем ознакомиться с полными условиями пакета услуг РКО «Валютный» для бизнеса, а также оставить заявку для подробной консультацииот специалиста.

Ссылка на сайт Банка: https://solidbank.ru/business-main/package-of-budget/

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