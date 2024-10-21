Регулятор подготовит рекомендации по поощрению работников акциями компании

Старым условиям недостает гибкости. Об этом пишет «Интерфакс».

Действующие требования «не позволяют обеспечить ту гибкость, которая требуется компаниям», в частности, короткие сроки действия программ, «которые вроде бы не соотносятся с тем длительным эффектом стимулирования, который интересует» компании, считает директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева.

«В идеале, наверно, это те рекомендации, которые надо погрузить в Кодекс корпоративного управления. Но можно двигаться поступательно – сначала сделать рекомендации, потом рассматривать уже изменения в Кодекс, в том числе в этой части», – позднее уточнила она журналистам.

В этот документ должны войти положения о прозрачности программы мотивации для акционеров: как она позволит увеличить ценность компании и ее акций, детальное описание того, за что планируется мотивировать сотрудников, чтобы потом можно было оценить результат.

Напомним, что индекс МосБиржи в четверг после хорошего старта не удержался в плюсе и снизился за день на 0,72%. Индекс RGBI показал снижение на 0,07%, прервав серию из нескольких дней более или менее положительной динамики. Официальный курс рубля, публикуемый Банком России, на 18 октября немного укрепился. Курс доллара США составил 97,149 руб., снижение на 0,11%, евро – 105,756 руб. (-0,31%), юаня – 13,5487 руб. (-0,32%). Котировки Brent незначительно выросли, до 74,6 долларов за баррель.