Финансовой сфере нужны кадры

Наиболее востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами, аналитики, а также финансисты и экономисты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные рекрутинговых сервисов.

Конкурс на экономические специальности в вузах остается высоким, отметили в Минобрнауки. Компаниям из финансового сектора нужно активнее включаться в процесс подготовки студентов, чтобы молодые специалисты соответствовали их высоким стандартам, считают эксперты.

Количество вакансий в финансовом секторе с начала 2024 года выросло на 25%, сообщили в рекрутинговом сервисе hh.ru. К середине октября, по их данным, оно достигло 433 тыс. В сервисе SuperJob рост числа вакансий оценили в 14%.

– Внутри финсектора наибольшие темпы прироста вакансий у лизинговых компаний – +43% по сравнению с прошлым годом у управляющих, инвестиционных компаний (+34%) и у банков (+25%), – отметили в hh.ru.

У компаний, связанных с коллекторской деятельностью, и фирм финансового-кредитного посредничества, таких как биржа, брокеры, обменные пункты и инкассация, количество вакансий за тот же период росло гораздо медленнее. Спрос на персонал в финсекторе упал только у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) – по сравнению с прошлым годом он стал ниже на 21%.

Напомним, что во время пандемии компании во всем мире заинтересовались новым форматом работы с персоналом «HR-zero». Суть его в том, чтобы рутинные задачи HR-специалистов автоматизировать и делегировать цифровым системам (им же передается аналитика и прогнозирование), часть функций служб по работе с персоналом распределить между линейными руководителями или даже командами. По сути, HR-направление в такой системе отвечает за корпоративную культуру, ценности и цели.