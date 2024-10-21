МТС запустила экологический проект по мониторингу загрязнения воздуха в Иркутской области

В рамках проекта платформа экомониторинга МТС, уже запущенная в ряде других регионов России, сможет выявлять вредные для человека концентрации загрязняющих веществ в воздухе, определять точное время и источники выбросов, а также прогнозировать рассеивания с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Экологический проект развернут Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и Администрациями двух городов Приангарья – в Иркутске и Ангарске. Платформа экомониторинга МТС с помощью умных датчиков в режиме реального времени позволит отслеживать фактические изменения качества воздуха и метеорологических условий.

Среди основных измеряемых параметров – концентрация оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, а также метеорологические свойства среды: температура, влажность и атмосферное давление. На основе этих данных модели машинного обучения определяют источник загрязнения, момент выброса и прогнозируют траекторию рассеивания для своевременного реагирования на инцидент.

«Для Иркутской области, региона с большим количеством производственных предприятий, подобные эксперименты крайне важны. Цифровые решения помогают обеспечить непрерывный контроль параметров воздуха для принятия оперативных мер по выявлению источников загрязнения. Уверен, что наш опыт позволит продемонстрировать возможности инновационных сервисов для улучшения экологической обстановки в Приангарье. А развитая инфраструктура МТС помогает развернуть подобные проекты в кратчайшие сроки», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«Благодарим МТС за предоставленную на некоммерческой основе возможность опытной эксплуатации платформы экомониторинга с умными датчиками, которая позволит в реальном времени контролировать состояние воздуха и быстрее реагировать на возможные проблемы. Эта инициатива не только повысит уровень экологической безопасности в нашем регионе, но и послужит важным шагом в направлении устойчивого развития. Мы уверены, что совместная работа поможет создать более чистую и здоровую среду для наших граждан, способствуя повышению осведомленности о состоянии экологии и вовлечению общества в решение экологических вопросов», – отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.