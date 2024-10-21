Россияне все чаще покупают квартиры в новостройках через рассрочку

Покупатели адаптируются к новым условиям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные комбината стеновых материалов «Винзер».

«Ограничения льготных ипотечных программ и экстремально высокие ставки по стандартным жилищным кредитам привели к массовому распространению рассрочек при покупке квартир в новостройках. Если в первом полугодии с их помощью приобреталось всего порядка 10% жилья, то начиная с июля доля таких сделок резко выросла до 35%», – рассказал директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По прогнозам эксперта, до конца года доля сделок на первичном рынке с использованием рассрочек может превысить 50%, поскольку с 1 января 2025 года начнет действовать стандарт защиты прав и законных интересов заемщиков, который существенно усложнит продажу недвижимости в ипотеку с использованием механизмов рассрочки, субсидирования ставок, а также без первоначального взноса.

«Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Цены снижаются во всем большем числе городов. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», – полагает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».