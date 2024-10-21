Как СМИ и блогеры помогут бизнесу? О чем говорили на медиафоруме «PR, SMM & личный бренд» в Иркутске

Медиафорум для предпринимателей, маркетологов и блогеров прошел в середине октября в Иркутске. Организатором выступил медиаэксперт и предприниматель Александр Откидач при поддержке Сбера. Как компаниям сотрудничать со СМИ и блогерами? Что важно знать о новом законе о деанонимизации аккаунтов? Какие инструменты позволят выйти из «информационных пузырей»? И почему стоит «оживить» аккаунт в Одноклассниках? Эти и другие вопросы обсудили на форуме. Мы записали яркие цитаты спикеров.

Усилить бренд и стоить дороже

«Что могут дать современные СМИ блогеру и бизнесу?» – этот вопрос стал главным на панельной дискуссии, в которой приняли участие представители ведущих медиа региона.

По мнению Владимира Кочетова, генерального директора медиа-группы «Байкал24», говоря о взаимодействии бизнеса и медиа, важно понимать, что вся информация делится на три типа: экспертность, хайп и доска объявлений. «СМИ – это экспертность и работа вдолгую. Это цифровой след, по которому можно найти информацию о компании через поисковики. Блогеры больше похоже на доску объявлений. Однако паблики и блогеры могут быть источниками интересной информации для журналистского материала».

Елена Герасимова, главный редактор делового портала SIA.RU и Газеты Дело, рассказала, что эти издания подходят для руководителей бизнеса, владельцев недвижимости и других активов, для тех, кто хочет изменить свою жизнь. «К нам приходит устоявшийся бизнес, который хочет, чтобы у него было узнаваемое имя – усилить бренд, стоить дороже».

Елена поделилась своими мыслями по поводу закрытия некоторых соцсетей, в которых выстраивался бизнес в течение многих лет: «Меня всегда смущает, что меняются правила игры. Сегодня ты на коне, завтра ты никто: твой канал закрыли. Даже если что-то остаётся, нет ощущения, что ты управляешь этим процессом». В этом смысле работа бизнеса со СМИ более предсказуема.

Андрей Козлов, генеральный директор «ИрСити.ру», «Чита.ру» и VLADIVISTOK1.RU, считает, что особой разницы между СМИ и блогерами нет. «Это просто разные медиа, которые работают каждый в своем правовом поле». В правовом статусе СМИ гораздо больше ответственности за контент, который они производят, но и гораздо больше прав, убежден Андрей: «Блогеру пресс-служба губернатора не будет комментировать, почему что-то не так».

Эксперт считает, что СМИ при этом есть чему поучиться у блогеров. Так, чтобы быть коммерчески успешным, средству массовой информации нужно угадывать желания рекламодателей – действовать в логике блогера. «Когда предприниматель, например, в Чите, будет выбирать, где размещать рекламу, он, скорее всего, придёт к нам, потому что мы ему сможем дать не просто то же, что и блогеры, но гораздо больше – при этом более высокого качества и обещая полную юридическую чистоту», – поясняет Андрей Козлов.

Медиафорум «PR, SMM & личный бренд» в Иркутске.

Фото: Татьяна Ступина

Работать в правовом поле и «оживить» аккаунт в ОК

Как рассказали представили бизнеса, которые участвовали в медиафоруме, у них сегодня есть готовность сотрудничать как с традиционными СМИ, так и с блогерами. Главное – действовать легально, в правовом поле.

Юлия Смирнова, руководитель направления SMM Управления по коммуникациям и брендингу ИНК, подчеркнула, что бизнесу важно, чтобы инфлюенсеры были официально оформлены и понимали принципы маркировки рекламы. На выбор блогеров влияет и то, находятся ли они в реестре Роскомнадзора. «Мы очень хотим, чтобы блогеры были легализованы, чтобы у них всë было решено с юридической точки зрения. Все мы ждëм принятия закона об обязательной регистрации блогеров при аудитории свыше 10 тысяч человек», – пояснила Юлия.

Александр Откидач рекомендовал компаниям не только сотрудничать со СМИ и блогерами, но и действовать в поле социальных сетей самостоятельно. Причем использовать для своих целей не только раскрученные ВК и Телеграм, но и недооцененную в бизнес-среде сеть «Одноклассники».

По словам Александра, «Одноклассники» входят в топ-10 популярных сайтов в стране: «В Иркутской области зарегистрировано более 800 000 аккаунтов, 30% из них «неживые». Ежемесячная аудитория ОК – не менее 36 миллионов человек, и она растёт. При этом большая часть аудитории – жители малого городов, бюджетники, люди у которых стабильно есть деньги».

SMM-агентство Александра фиксирует, что в «Одноклассниках» максимально низкая конкурентность среди рекламодателей в регионе. «Туда никто не идёт со своей рекламой – и это офигенно! С какой бы нишей вы туда ни зашли, в ней практически никто не работал», – говорит эксперт.

Екатерина Варфаломеева

Медиафорум «PR, SMM & личный бренд» в Иркутске.

Фото: Татьяна Ступина

Как выйти из информационного пузыря?

На медиафоруме эксперты делились различными практическими решениями, которые помогают бизнесу работать в направлениях маркетинга, брендинга, PR. Антон Паймышев, директор IT-компании «Адикт», представил предпринимателям и маркетологам новую разработку – TGIndex, позволяющую выйти из «информационного пузыря».

По словам Антона, «информационный пузырь» – это совокупность средств, направленных на персонализацию контента в интернете с помощью алгоритмов. Они подстраиваются под предпочтения человека, изолируя его от альтернативных точек зрения и информации. С точки зрения маркетинга у этого явления есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, «информационные пузыри» позволяют находить узкоспециализированные аудитории, повышают уровень вовлечённости и лояльности, облегчают таргетинг и создание нативной рекламы.

В числе минусов – меньший охват при однотипной рекламе, сложности в продвижении альтернативных точек зрения, риск снижения интереса из-за насыщенности аудитории, ограниченный доступ к широкой аудитории. «Нужно работать с микросообществами для того, чтобы охватить всех. У вас уже не получится взять и запустить рекламу по ТВ, которая всем понравится. Мы уже много лет все говорим про сегментирование и микроаудитории», – отмечает Антон Паймышев.

Платформа TGIndex анализирует взаимосвязи между тг-каналами и сегментирует их по тематикам, дает возможность поиска новых каналов для коллабораций и продвижения, помогает выявить каналы с пересекающимися аудиториями. «Например, я открываю канал Александра Откидача, указываю уровень сложности 2. TGIndex на первом уровне ищет и выдает список всех похожих каналов, где аудитория такая же, как у Александра. На втором уровне проходит по каждому из этих каналов и формирует список каналов, похожих на них. Это позволяет расширить охват и выйти за пределы информационного пузыря».