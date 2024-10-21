Строительство парковки на 350 мест завершают в Листвянке

В следующем году работы в поселке продолжатся.

– Проблема с парковками в Листвянке является очень острой: основное количество туристов приезжает сюда на своих автомобилях. В этом году в поселке ремонтируют главную дорогу, ведут замену асфальта, установку недостающего освещения, оборудование парковочных мест. Это позволит сделать пребывание в поселке более комфортным и безопасным, – сказал председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Самое большое количество парковочных мест создают вдоль береговой линии на улице Горького, которая является частью дороги Иркутск – Листвянка. Там оборудовали дополнительную полосу, которая отведена под парковочные места, их более 300.

На въезде в поселок в районе памятника Александру Вампилову расширили парковочную площадку. Сейчас ее общая площадь составляет 1,2 тыс. квадратных метров. Она рассчитана на 45 автомобилей. Специалисты установили барьерное ограждение для организации въезда и выезда, в ближайшее время нанесут разметку.

В следующем году работы продолжат. В районе кафе «Свалъ», которое расположено у береговой линии рядом с автодорогой Иркутск – Листвянка, дорожники планируют сделать дополнительную асфальтированную парковку площадью почти 1,3 тыс. квадратных метров. Там будет размещено 50 парковочных мест. На автодороге в Листвянке проведут работы по устройству примыканий дорог местного значения, отремонтируют часть тротуаров, сделают перильные ограждения вдоль дороги.

Напомним, что в Листвянке преображают улицу Горького. Планируется реконструкция дорожного полотна, создание тротуаров и установка освещения на участках протяженностью 7,5 км. В дополнение к этому, региональные власти рассматривают возможности федерального финансирования для реконструкции местных причалов, в частности, причального комплекса «Листвянка» с волноломом и ведут разработку программы развития круизного туризма по поручению президента России.