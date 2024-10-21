​​​​​​​Форум для продавцов и предпринимателей пройдет в Иркутске

6 и 7 ноября в Иркутске пройдет Мегасреда — бесплатный форум для действующих и новых продавцов Мегамаркета, а также продавцов офлайн- и онлайн-магазинов, производителей товаров и розничных сетей и предпринимателей, интересующихся электронной коммерцией.

Руководители направлений Мегамаркета и признанные эксперты в области бизнеса и e-commerce рынка ответят на вопросы, как работать и зарабатывать на площадке. Мероприятие пройдет при поддержке Сбера.

Форум продлится два дня: в первый день пройдут теоретические лекции, во второй — практические воркшопы от экспертов. Спикеры расскажут, что нужно для успешного старта на Мегамаркете, с помощью каких инструментов и сервисов увеличивать продажи, а также поделятся кейсами из личного опыта работы. Сбер представит финансовые и нефинансовые сервисы для начинающих предпринимателей, преимущества пакета услуг «Только для селлеров», сервисах от партнеров. Участники смогут в режиме реального времени получить ответы на вопросы по развитию своего бизнеса, обменяться опытом с другими участниками, обзавестись новыми полезными контактами и выиграть подарки от Мегамаркета.

«Иркутск — один из 18 городов России, где наши продавцы и все, кто интересуется электронной коммерцией, смогут в режиме офлайн пообщаться с практикующими экспертами. Мы уверены, что эти встречи помогут участникам не только узнать о трендах на рынке, но и получить персональные практические рекомендации о том, как продавать и зарабатывать на Мегамаркете», — Остап Доценко, руководитель группы маркетинга продавцов Мегамаркета.

«Мегасреда – это уникальная площадка для встреч и общения, где опытные продавцы могут непосредственно с представителями Мегамаркета решить возникающие вопросы, а новички - получить помощь в старте своего проекта на Мегамаркете. Программа охватывает широкий круг вопросов от глобальных трендов онлайн-торговли до пошаговых инструкций по открытию магазина и продвижению товаров. Не пропустите возможность получить поддержку и рекомендации экспертов Мегамаркета из первых рук», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 69, отель «Европа».

Участие в мероприятии бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Там же можно ознакомиться более подробно с программой и таймингом мероприятия.