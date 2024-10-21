«Никто не сомневается, что ключевую ставку повысят»

Уже в эту пятницу, 25 октября, Банк России примет очередное решение по ключевой ставке. В том, что её опять повысят, сомнения не осталось ни у кого.

– В пользу этого говорят все факторы, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов. – Во-первых, инфляция. Сейчас она на уровне 8,5% годовых, таргет в два раза меньше – 4%. Инфляционные ожидания россиян выросли до максимума с начала года. По данным опроса ЦБ, россияне ждут, что через год цены вырастут на 13,4% , хотя в сентябре прогнозировали только на 12,5%. Разница за месяц – почти в 1%. Оценка инфляции, наблюдаемая населением, в октябре тоже увеличилась – сейчас она составляет 15,3%, а в сентябре была 14,4%.

Банк России заявляет, что для возвращения инфляции к цели потребуется поддержание жёстких денежно-кредитных условий продолжительное время.

Ещё один важный фактор в пользу повышения ставки –валютный курс.

– Рубль последние недели активно сдаёт позиции, сейчас за доллар дают около 97 руб. По прогнозам Bloomberg, российская валюта продолжит слабеть и будет торговаться по 100 руб. за доллар. При ослаблении национальной валюты повышение ключевой ставки – это классическое решение, – подчеркивает Всеволод Зубов.

Каким будет шаг повышения ставки?

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что решение ещё не предопределено, регулятор рассмотрит весь комплекс факторов. Но накануне ЦБ опубликовал данные опроса 27 макроэкономистов. По их прогнозу, в октябре-декабре 2024 года, средняя ключевая ставка составит 20%.

– Аналитики БКС в своём базовом прогнозе также ожидают повышения ставки до 20%. Для рынка акций повышение вряд ли станет шокирующим. Оно уже заложено в рынок, – резюмирует.

Напомним, 13 сентября Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что ЦБ продолжит поднимать ставку до 21% в этом году, а ее постепенное снижение начнется во втором полугодии 2025 года. Он отметил, что в целом инфляция сейчас нестрашная, хоть и снижается небыстро.