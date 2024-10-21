«Никто не сомневается, что ключевую ставку повысят»

Уже в эту пятницу, 25 октября, Банк России примет очередное решение по ключевой ставке. В том, что её опять повысят, сомнения не осталось ни у кого.
– В пользу этого говорят все факторы, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов. – Во-первых, инфляция. Сейчас она на уровне 8,5% годовых, таргет в два раза меньше – 4%. Инфляционные ожидания россиян выросли до максимума с начала года. По данным опроса ЦБ, россияне ждут, что через год цены вырастут на 13,4% , хотя в сентябре прогнозировали только на 12,5%. Разница за месяц – почти в 1%. Оценка инфляции, наблюдаемая населением, в октябре тоже увеличилась – сейчас она составляет 15,3%, а в сентябре была 14,4%.
Банк России заявляет, что для возвращения инфляции к цели потребуется поддержание жёстких денежно-кредитных условий продолжительное время.
Ещё один важный фактор в пользу повышения ставки –валютный курс.
– Рубль последние недели активно сдаёт позиции, сейчас за доллар дают около 97 руб. По прогнозам Bloomberg, российская валюта продолжит слабеть и будет торговаться по 100 руб. за доллар. При ослаблении национальной валюты повышение ключевой ставки – это классическое решение, – подчеркивает Всеволод Зубов.
Каким будет шаг повышения ставки?
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что решение ещё не предопределено, регулятор рассмотрит весь комплекс факторов. Но накануне ЦБ опубликовал данные опроса 27 макроэкономистов. По их прогнозу, в октябре-декабре 2024 года, средняя ключевая ставка составит 20%.
– Аналитики БКС в своём базовом прогнозе также ожидают повышения ставки до 20%. Для рынка акций повышение вряд ли станет шокирующим. Оно уже заложено в рынок, – резюмирует.
Напомним, 13 сентября Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что ЦБ продолжит поднимать ставку до 21% в этом году, а ее постепенное снижение начнется во втором полугодии 2025 года. Он отметил, что в целом инфляция сейчас нестрашная, хоть и снижается небыстро.