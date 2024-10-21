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Обход Усолья-Сибирского и поселка Тельма не откроют 18 октября

Участок дороги Р-255 «Сибирь» строит ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

«К 18 октября ввести дорогу [обход Усолья-Сибирского и поселка Тельма – прим. ред.] в эксплуатацию не успели. Сейчас ведутся работы по формированию комплектов документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Руководитель организации Николай Антсович Рейнет сообщил, что открытие обхода состоится в установленные контрактом сроки – до 31 октября 2024 года», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Напомним, что строительство дороги началось в 2019 году, протяженность участка – 42 км. На сегодня сделано по 2 полосы в каждую сторону, 5 мостов, 6 транспортных развязок, 3 из которых имеют разные уровни, установлено почти 30 км линий освещения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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