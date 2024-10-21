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Рост вкладов может стать проблемой для банков

Инфляция будет снижаться, когда в стране перестанут брать кредиты, считает эксперт.

Может ли фондовый рынок абсорбировать излишки ликвидности в стране и помочь в снижении инфляции? По мнению эксперта БКС Мир Инвестиций Всеволода Зубова, у высоких процентных ставок две стороны медали.

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– Рост денежной массы и вкладов может стать проблемой для банков. Где взять деньги на проценты по депозитам, если перестанут брать кредиты? Финансовая система переходит в состояние структурного дефицита ликвидности, поэтому депозитные ставки высокие. Когда перестанут брать кредиты, тогда и депозиты не будут расти. Это две стороны одной медали, – резюмировал эксперт БКС.

Ранее стало известно, что Центробанк может вернуть ключевую ставку к историческому максимуму на ближайшем заседании в пятницу, 25 октября. Это показал консенсус-прогноз опрошенных аналитиков. Повышение ставки на 100 б.п. – до 20% – прогнозируют 24 из 30 экспертов. Еще шесть участников консенсус-прогноза считают, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 21%. Несколько аналитиков назвали в качестве альтернативного сценария вариант с повышением ставки до 22%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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