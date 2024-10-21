Реальные зарплаты в Иркутской области выросли на 6%

Среднедушевой доход в регионе оценили в 48,2 тыс. рублей в месяц.

Согласно данным РИА Новости, во 2 квартале 2024 года Приангарье заняло 31 место в России по доходам населения. Среднедушевой заработок составил 48,2 тыс. рублей в месяц. Реальные доходы, по сравнению со 2 кварталом прошлого года, прибавили 6,1%. Соотношение зарплат с фиксированному набору товаров и услуг оценили в 2,32.

Место Регион Соотношение доходов к фиксированному набору товаров и услуг Среднедушевые доходы населения Динамика реальных доходов населения (2 квартал 2024 и 2023 годов) 23 Новосибирская область 2,4 52,4 тыс. руб. +4,5% 24 Красноярский край 2,4 54,6 тыс. руб. +4,5% 31 Иркутская область 2,32 48,2 тыс. руб. +6,1% 59 Республика Бурятия 2 43,7 тыс. руб. +3,7%

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ямало-Ненецкий автономный округ. Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят следующие регионы: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Республике Ингушетия – 1,19, где средний душевой доход составляет 23,3 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 1,4%). Также относительно невысокая покупательная способность среднедушевых доходов отмечается в Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Тыва, Чеченской Республике и в Ставропольском крае. Невысокие показатели в этих субъектах РФ во многом объясняется слабостью экономик этих регионов, а также большой численностью детей и долгожителей, у которых нет доходов от трудовой деятельности. Кроме того, в Северо-Кавказском ФО самая большая безработица в России (8,5%), в том числе Республике Ингушетия – 26,7%, поясняют эксперты. Таким образом, здесь практически отсутствует конкуренция за трудовые ресурсы, которая является одним из стимулов роста заработной платы в большинстве других федеральных округов.