Ингосстрах Банк объявляет о назначении нового директора по рискам

Ингосстрах Банк сообщает о назначении Сергея Схимникова на должность директора по рискам. На новом месте перед Сергеем стоят задачи поддержания и развития системы и процессов управления рисками, повышения уровня цифровизации и технологического развития функции риск-менеджмента, а также развития и совершенствования риск-культуры.

«Я очень рад стать частью команды Ингосстрах Банка, привнести свою экспертизу и принять активное участие в достижении амбициозных и ярких целей, которые сегодня стоят перед банком. Блок рисков всегда являлся важным этапом процесса обслуживания клиентов. Понимая значимость принятых нами решений, мы будем стремиться оставаться крепким и надежным партнером, обеспечивать качественный и прозрачный сервис, а также применять современные технологии и подходы для дальнейшего развития риск-культуры. Уверен, что все цели будут достигнуты, а мы, со стороны блока рисков, будем готовы оказать соответствующую поддержку и активное участие», — прокомментировал свое назначение Сергей Схимников.

Сергей обладает более чем десятилетним опытом в оценке и управлении рисками, занимал руководящие позиции по управлению рисками в направлении корпоративного бизнеса, в работе с цифровыми проектами неклассического кредитования и цифровой трансформации в Райффайзенбанке, Московском кредитном банке и других.

Сергей Схимников окончил Новосибирский государственный университет по направлениям «Экономика и Менеджмент» и «Компьютерная наука и инженерия», получил MBA, прошел ряд программ повышения квалификации.