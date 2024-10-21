Федеральный центр химии в Усолье-Сибирском планируют запустить в конце 2027 года

В рамках Федерального центра химии в Усолье-Сибирском к 2030 году планируется создать 17 производств, выпускающих 64 вида химической продукции. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время Пленарной сессии XII Московского Международного химического форума, который стартовал сегодня в Москве в рамках 27-й Международной специализированной выставки «Химия-24».

Игорь Кобзев подчеркнул, при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и Правительства страны, Госкорпорации «Росатом» в городе Усолье-Сибирском реализуется программа по ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего «Усольехимпрома».

На базе Федерального центра химии планируется создать около 10 тысяч новых рабочих мест, что позволит вернуть городу статус крупного промышленного центра. Запуск первой очереди Федерального центра химии в Усолье-Сибирском запланирован уже на конец 2027 – начало 2028 годов. На реализацию проекта будет привлечено около 570 миллиардов рублей частных инвестиций.

– Федеральный центр химии – это сложный и комплексный проект, который требует параллельной реализации сразу нескольких крупных мероприятий с федеральным участием. Правительством региона прорабатываются вопросы инфраструктурного обеспечения промышленной площадки. Есть две ключевые задачи: электроснабжение и газификация. Вопрос с обеспечением электроэнергией решили совместно с Минэнерго России, к концу 2028 года будут введены три новых энергоблока на городской ТЭЦ мощностью 690 МВт. Мы продолжаем работу совместно с Газпромом и независимыми газодобывающими компаниями по поиску вариантов газификации площадки. Уверен, что наша совместная работа позволит успешно реализовать проект по созданию Федерального центра химии, который имеет высокую важность как для экономики региона, так и для России в целом, – подчеркнул губернатор.

Создание и развитие Федерального центра химии даст перспективы развитию города Усолья-Сибирского. Его в числе других городов региона Правительство области подало для включения в перечень 200 городов, для которых будут разработаны мастер-планы. Для Усолья-Сибирского эта работа уже начата: сегодня в присутствии Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова и депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Марии Васильковой было подписано трехстороннее соглашение по комплексному социально-экономическому развитию Усолья-Сибирского, разработкой мастер-плана займется ДОМ.РФ.