Спрос на дорожников в Иркутской области за год вырос на 38%

Как выяснили аналитики hh.ru, спрос на сотрудников в отрасли дорожного строительства за год вырос в Приангарье сразу на 38%.

За десять месяцев 2024 года компании из отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное» открыли 141 тысячу предложений о работе по всей России – это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иркутская область вошла в десятку российских регионов с наибольшим спросом на персонал в дорожном и инфраструктурном строительстве (7-е место и 3,9% от всех вакансий в данном направлении в РФ), а количество предложений о работе взлетело здесь на 38% к прошлому году (выше показатели среди регионов топа-10 только в Московской области).

Диапазон предлагаемых в отрасли заработных плат в 2024 году составляет в области 101 149 – 188 506 рублей (для сравнения в целом по РФ – от 91 954 до 178 000 рублей).

Отметим, однако, что почти половина (46%) вакансий в этом секторе экономики предполагают вахтовую занятость – то есть, зачастую речь идет о работе за пределами населенных пунктов.

Наиболее востребованные специалисты в отрасли дорожного строительства – это машинисты (9,3% вакансий), водители (8,8%), разнорабочие (7,8%), инженеры ПТО (6,0%) и прорабы (5,0%), а также монтажники (3,6%), сварщики (3,5%), электромонтажники (2,9%), бухгалтеры (2,4%) и инженеры-конструкторы (2,4%).

«Рост спроса на специалистов дорожного хозяйства во многом связан с активной реализацией пятилетнего плана дорожного строительства на 2024-2028 годы. Он предусматривает сразу 380 различных объектов по всей стране, а общая продолжительность новых и отреставрированных автомобильных дорог составит более 3,1 тысячи километров. Очевидно, что при таких масштабах потребность в кадрах для отрасли дорожного и инфраструктурного строительства в ближайшие несколько лет будет держаться на стабильно высоком уровне. При этом важно понимать, что специалисты, в которых наиболее остро нуждается отрасль, относятся к числу крайне дефицитных, например, на одну вакансию машиниста приходится 2,1 резюме (при норме не ниже четырех), водителя – 3,0 резюме, разнорабочего – 2,7. Конкуренция за людей уже привела к росту предлагаемых зарплат, но только этого недостаточно, чтобы обеспечить дорожный сектор кадрами. Работодателям необходимо инвестировать в комфортные условия труда (от качественной спецодежды до места проживания на вахте), а также в производительность и эффективность», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.