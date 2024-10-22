Полюс может объявить рекордные дивиденды

Совет директоров Полюса сегодня, 23 октября, рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 г. По оценкам аналитиков БКС, сумма выплат может составить рекордные 1200–1300 руб. на акцию, что обеспечит доходность около 9%. В понедельник, 21 октября, акции Полюса подорожали на 6,7% до 14550 руб. за акцию.

– Полюс является краткосрочным фаворитом в секторе: бумага торгуется с дисконтом 30% по мультипликатору Р/Е, в то время как цены на золото продолжают расти, – подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций.

Напомним, что последний раз компания выплачивала дивиденды в 2021 г.

Чистый долг/EBITDA в случае выплат дивидендов останется менее 2х. Предельный уровень по дивполитике — 2,5х.

Высокие цены на золото позволяют оптимально обслуживать долг даже при выплате дивидендов, считают аналитики.

– На фоне высоких цен на золото мы ждем сильные финансовые результаты за II полугодие 2024 г. Кроме того, по данным компании, у Полюса более 70% долга — с фиксированной ставкой, которая не зависит от повышения ключевой ставки ЦБ.

Еще один потенциальный катализатор – публикация параметров «Сухого Лога»

Компания сообщила, что до конца 2024 г. планирует предоставить обновленную информацию по проекту освоения «Сухого Лога». Месторождение является крупнейшим из неосвоенных в мире по доказанным и вероятным запасам золота. Среднее содержание золота в руде оценивается в 2,1 против 1,3–1,4 грамм на тонну в среднем в мире. Такое положение при прочих равных обеспечит Полюсу более низкие затраты на добычу по сравнению с другими глобальными игроками и позволит сохранить мировое лидерство по рентабельности.

– Вероятные дивиденды и публикация параметров «Сухого Лога» могут стать дополнительными драйверами роста котировок, – резюмируют эксперты БКС.