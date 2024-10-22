«Турист – клиент нашего инвестора». «Смартаменты» и турбизнес договорились о сотрудничестве

Авторы одних из первых в Иркутске сервисных апартаментов «Смартаменты на Ширямова» презентовали проект представителям туристического рынка. Встреча прошла в отеле «Европа» при содействии Комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности ТПП ВС (ИО) и Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма. Участники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые возможности для развития туризма в нашем регионе.

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Для Москвы и Санкт-Петербурга доходные апартаменты – тема не новая. Там давно строят недвижимость как для длительной, так и для краткосрочной аренды. В Иркутске спрос на такой формат тоже назрел – в первую очередь из-за увеличения турпотока. Он ежегодно растет на 25-30%, а туристический сезон на Байкале сегодня достигает 9 месяцев.

По словам автора проекта «Смартаменты на Ширямова» Михаила Зубкова, встреча с представителями туроператоров Иркутска прошла очень плодотворно. «Коллеги отметили, что тема смартаментов как первого доходного апарт-отеля в Иркутске такого масштаба интересна и найдет свою целевую аудиторию. Договорились продолжать сотрудничество. Например, нам предстоит присвоение категории, “звезд” – это совместная работа, и она будет проведена», – поделился Михаил.

Михаил Зубков. Фото А. Федорова

Обсудили на встрече и возможность продвижения местной сувенирной продукции в рамках проекта «Смартаменты на Ширямова». «На первом этаже можно разместить магазины иркутского мерча, продавать сувениры местных производителей. Туристы так или иначе будут посещать апарт-отель – а им всегда хочется что-то купить на память. Сразу после встречи с представителями турбизнеса мы внесли изменения в дизайн-проект наших парадных: в одной из блок-секций выделим место под такой магазин».

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Напомним, смартаменты – это авторский проект доходных апартаментов, который компания «Менеджмент. Девелопмент. Сервисы» реализует на улице Ширямова, напротив нового терминала аэропорта. К 2026 году здесь появятся две 14-этажные блок-секции с апартаментами и коммерческими помещениями. По сути, это готовые современные номера «под ключ»: полностью меблированные, оснащенные всем необходимым, а также с сервисным обслуживанием полного цикла. Владелец смартамента может получать доход, используя инструменты посуточной или долгосрочной аренды, а может жить в нем сам.

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«Главный наш клиент – это инвестор, а турист – клиент инвестора, – говорит Михаил Зубков. – Сегодня жилая недвижимость не дает той доходности, которая была ранее. Это сейчас способ сохранения денег, но не приумножения. Инвесторы это понимают. Продажи смартаментов стартовали не так давно, но к сентябрю мы уже реализовали порядка 30% номеров». По информации Михаила Зубкова, среднегодовая расчетная доходность на этом проекте составляет 13-14%. Такую доходность можно ожидать с третьего года эксплуатации. В некоторые месяцы она может достигать и 20%. Окупаемость – 7-8 лет (без учета роста стоимости самого апартамента).



«Умная» недвижимость: 5 «фишек» проекта

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1. Неслучайная локация

Локация для проекта выбрана неслучайно: аэропорт – в пешей доступности, до центра города – 10 минут, до озера Байкал – 45. Сейчас строится новый терминал аэропорта, будет меняться развязка – в итоге «умные» апартаменты окажутся прямо напротив нового здания. «Благодаря локации здесь возможна большая загрузка именно посуточной арендой, – добавил Михаил Зубков. – В Иркутске очень много утренних московских рейсов. Обычный час заезда – 14 часов. Гостиницы обычно берут оплату за ранний заезд, мы же будем предоставлять такую услугу бесплатно».

2. Уникальная архитектура

Проект включает две 14-этажные блок-секции на 160 смартаментов и 42 коммерческих помещения. В архитектуре домов используются арочные элементы, а футуристические полукруглые балконы придают зданиям современность. Блок-секции соединяет кирпичная аркада высотой в три этажа. Здесь будет организовано общественно-деловое пространство, где можно будет провести встречу, выпить кофе, вкусно поесть или просто отдохнуть. «Я родился и учился в Иркутске, поэтому для меня архитектура города – это не пустой звук, – подчеркнул Михаил Зубков. – Наша задача как девелопера – не просто зарабатывать деньги, но и оставить определенный след: то, что мы построим, останется надолго».

3. Богатый выбор

Площадь смартаментов – от 23 до 55 кв. м. Все они укомплектованы мебелью, организованы по принципу «заезжай и живи»: здесь есть все необходимое – от постельного белья и полотенец до зубной щетки. В здании также будет работать собственный ресторан на первом этаже на 50 посадочных мест, тренажерный зал для жителей, а также уникальный банный комплекс с купелями на террасе на 14-м этаже. «У нас не типичные апартаменты, как, например, в Питере, где предлагают только небольшие помещения, в которых можно останавливаться максимум вдвоем, – говорит Михаил Зубков. – В наших смартаментах разный размерный ряд, они подходят как для тех, кто экономит, так и для тех, кто не экономит на комфорте».

4. Возможности для бизнеса

Под офисные помещения выделено целых три этажа. Это будут как обособленные помещения, так и «смарт-офисы» по 6-8 кв.м – с общим коридором и кухней-гостиной. Их можно будет снять хоть на неделю, хоть на два часа. «Подобной нарезки в коммерческой недвижимости очень мало, хотя спрос на небольшие офисы есть, – отмечает Михаил Зубков. – В районе, где мы строим смартаменты, также есть потребность в торговой и сервисной инфраструктуре, например, в салонах красоты, парикмахерских. Есть люди, которые покупают офисы для того, чтобы потом сдавать их в аренду. Но есть и те, кому нужен свой офис и кто хотел бы оставить его в собственности как некую подушку безопасности».

5. Профессиональное управление

Управлением и обслуживанием смартаментов займется питерская компания «МТЛ-Апарт». У нее большой опыт работы – 19 лет на рынке, ей доверяют более 15% рынка апарт-отелей в Санкт-Петербурге. Компания будет заниматься обслуживанием апартаментов, бронированием, размещением гостей, профессиональной уборкой, комплектацией номеров, техническим обслуживанием и так далее. «Специалисты сервисной компании приедут к нам в конце следующего года, на ввод комплекса в эксплуатацию, чтобы участвовать в процессе подготовки всех функций апарт-отеля к запуску, – сообщил коммерческий директор. – В итоге мы будем предоставлять обслуживание на уровне четырехзведочного отеля».

Подробнее о проекте – на сайте смартаменты.рф

(3952) 46-00-00

Компания «Менеджмент. Девеломпент. Сервисы» на рынке недвижимости уже 7 лет. За это время введено 80 тыс. кв. м, реализовано пять качественных жилых комплексов в разных районах города.



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