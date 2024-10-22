Сбербанк с 22 октября меняет условия выдачи ипотеки

Банк повышает ставки на 3 п. п. по всем рыночным программам: минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%. Кроме того, по всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться на прежних условиях только до 1 ноября. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя «Сбера».

Изменение условий по собственным программам в Сбербанке объясняют ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой, которая сейчас составляет 19%.

Сбербанк максимально долго сохранял неизменным уровень ипотечных ставок на рынке, единственный из крупных игроков в течение года одобрял заявки по ипотеке, сохраняя для заемщиков возможность получения кредитов по ранее одобренным условиям в течение 90 дней, говорит представитель банка. «Но теперь в связи со сложившейся ситуацией на рынке банк вынужден поднять ставки, в том числе по ранее одобренным кредитам», – отмечает он.

Одновременно с 22 октября Сбербанк возобновляет на сайте «Домклик» выдачи по семейной ипотеке, а также меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам: семейной ипотеке, дальневосточной и арктической. Размер первоначального взноса за несколькими исключениями составит теперь минимум 50,1% (ранее – 20,1%).

Минимальный размер первого взноса остается 20,1%, в случае если применяется дисконт за эскроу по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка, либо ипотека оформляется с увеличенным лимитом. Первоначальный взнос также можно сохранить на уровне 20,1% с помощью оплаты комиссии застройщиком или клиентом. В остальных случаях размер первоначального взноса по льготным программам будет начинаться с 50,1%.

Последний раз Сбербанк повышал ставки по рыночной ипотеке 2 октября: тогда банк увеличил их на 0,9 п. п. Минимальное значение на первичном рынке составило 21,9%, на вторичном – 21,6%.

Ранее сообщалось, что несмотря на рост ставок россияне продолжают брать ипотеку. Согласно данным АО «Дом.РФ», опубликованным 14 октября, за первую неделю октября было выдано 15 тыс. ипотечных кредитов на 64 млрд руб. При этом в сентябре за неделю выдавалось в среднем по 25 тыс. кредитов более чем на 90 млрд руб. «Выдача упала в условиях высоких ставок, но не так значительно, как ожидалось ранее, благодаря высокому росту доходов населения и распространению ипотечных программ от застройщиков»,— отмечает в обзоре «Дом.РФ». Там также указывается, что в сентябре выдачи были примерно на уровне августа, но более чем на 20% ниже, чем в первом полугодии.