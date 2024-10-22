ИНК заняла второе место на HR-премии «Хрустальная пирамида»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) заняла второе место в номинации «HR-команда года» на премии за достижения в области управления и развития человеческого капитала «Хрустальная пирамида».

Проект ИНК занял второе место в ТОП-3 среди российских компаний. Всего на участие в премии поступило 18 заявок.

– ИНК ставит перед собой задачу обеспечить интересные и привлекательные предложения для кандидатов – от обучения до социальной поддержки. Нам важно не просто привлечь людей к работе в компании, но и удержать. Для этого наша компания развивает комфортные условия труда, регулярно расширяет соцпакет. Сейчас в него, помимо стандартных гарантий, входят ДМС, программы заботы о здоровье сотрудников, о детях, возможности обучения, финансовые поощрения. Успешное участие в таких престижных премиях подтверждает то, что мы идем по правильному пути, – отмечает заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

Компании принимают участие в номинации «HR-команда года» для выявления сильных сторон номинантов. В этом году при оценке лучших практик, фокус был сделан на цифровизации и автоматизации процессов.

Также в определении победителей учитывались основные достижения и результаты в управлении персоналом организации, инициированные проекты и используемые системы внутрикорпоративной коммуникации. Кроме того, оценивался вклад команды в развитие HR-бренда компании. Так, ИНК презентовала ряд проектов по подготовке кадров, работе с молодежью, нематериальной мотивации сотрудников и корпоративным мероприятиям.

Премия учреждена в 2011 году для распространения лучшего опыта управления командами, привлечения внимания делового сообщества к сфере управления человеческими ресурсами и рынку кадровых услуг в России и СНГ, а также для поощрения компаний и руководителей, внедряющих передовые методы и технологии в области кадрового менеджмента.

С даты основания на Премию «Хрустальная пирамида» номинировано более 700 разработок, руководителей и организаций из России и стран СНГ. Премия HR Award ежегодно вручается в 14 номинациях, среди которых такие, как: «HR-руководитель года», «HR-команда года», «HR-проект года», «Трансформация организации и корпоративной культуры», «Корпоративный университет года», «Технологическое решение года», «Лучший руководитель по управлению талантами» и другие.