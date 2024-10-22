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Нормы по майнингу вошли в проект о фондах целевого капитала НКО

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Для фондов капитала НКО никаких последствий от внесенных поправок не будет, поясняет Аксаков. «Фонды капитала четко будут отрегулированы в этом законе», – отмечает он.

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Положения о майнинге добавлены, поскольку до 1 ноября необходимо внести изменения, связанные с тем, кто будет регулировать эту сферу. Сейчас в законе прописано, что этим занимается Минцифры, но, как выяснилось, ведомство не обладает необходимыми возможностями и не готово выполнять миссию регулирования этого рынка, добавляет парламентарий.

«Федеральная налоговая служба обладает и компетенциями, и ресурсной базой, в том числе IT-базой, которая позволяет ей более эффективно управлять этим рынком», – говорит Аксаков.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется в период с 21 по 25 октября, сообщил он.

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за энергодефицита, который возник в результате майнинга. Для координации работы по предотвращению дефицита электрической мощности и недопущению аварийных ситуаций в сфере энергосбережения потребителей региона создали оперативный штаб и ввели режим повышенной готовности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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