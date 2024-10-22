CNBC: Путешественники выбирают нестандартный отдых

Непопулярные направления дают новые эмоции и помогают сэкономить. Об этом пишет зарубежное издание CNBC со ссылкой на данные туристической компании Expedia и сервиса бронирования Booking.com.

Финальные отчеты компаний показали, что путешественники с большей долей вероятности выберут необычные места для своих следующих поездок. Expedia об этом сообщили около 63% респондентов, а Booking.com – примерно 67%. И такому предпочтению есть свое объяснение.

«Многие направления становятся довольно переполненными. Путешественники хотят чего-то необычного: уехать подальше и найти равноценные [популярные] направления, которые еще не были открыты таким количествам людей», – поделился вице-президент по всемирным авиаперевозкам в Expedia Джеймс Маршалл.

Так, авиакомпании стараются открывать новые направления в попытке привлечь интерес туристов к следующему потенциально популярному направлению.

Но есть и другая причина, по которой путешественники ищут новые маршруты, – рост стоимости поездок. Менее популярные направления, считают эксперты, как правило обходятся дешевле и удовлетворяют растущий интерес туристов к «аутентичным» впечатлениям.