ИНК нашла рассольное литиевое месторождение в Иркутской области

Иркутская нефтяная компания (ИНК) поставила на баланс государства запасы нового месторождения лития на Ярактинском участке недр имени В. И. Кокорина в Приангарье. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и Роснедр.

Речь идет о запасах этого металла в виде гидроминерального сырья – рассола лития. Запасы составляют 17 000 куб. м в сутки по категориям C1 + C2 (разведанные и прогнозные), содержание лития в рассоле – от 169 до 383 мг на 1 л. На этом же участке расположено Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, которое сейчас разрабатывает ИНК. Компания добывает нефть и газ в Восточной Сибири.

Напомним, что в феврале 2022 года состоялось знаковое событие – Минпромторг, Газпром, ИНК подписали дорожную карту по добыче лития на Ковыктинском месторождении. В подземных водах Ковыктинского месторождения содержатся большие ресурсы природных соединений лития, а ИНК, в свою очередь, располагает собственными технологиями переработки литийсодержащих попутных вод и готова их адаптировать для переработки пластовых рассолов месторождения «Газпрома».