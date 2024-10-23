«Не бойтесь следовать за своей мечтой». Анна Вапняр – об истории развития ателье-кондитерской TOTI

«Мой путь не был усыпан розами, но я никогда не сдавалась. Вера в себя и упорство помогли мне преодолеть все трудности и воплотить в жизнь то, о чем я мечтала с детства», – говорит основатель и владелица сети ателье тортов премиум-класса TOTI Анна Вапняр. На Женском форуме* в Иркутске предпринимательница рассказала свою историю и призвала других женщин не бояться, рисковать и смело следовать за своей мечтой.

Анна Вапняр, TOTI.

Женский форум'24. Фото: Андрей Фёдоров

О мечте: «Хотелось радовать других»

В детстве Анна Вапняр любила радовать своих близких вкусными домашними блюдами. Повзрослев, она стала работать в ресторане, а по ночам выпекала торты на кухне. Даже начав работу в крупной компании, Анна не оставила любимое дело, выполняя заказы на дому. «Заработанные средства я инвестировала в обучение кондитерскому мастерству, посещая лучшие мастер-классы как в нашей стране, так и за границей», – рассказала Анна.

Позже девушка открыла в Иркутске несколько уютных кондитерских-кофеен, где смогла воплощать творческие идеи и создавать изысканные десерты. Основу ее работы составляет не просто розничная продажа кондитерских изделий, а изготовление эксклюзивных тортов на свадьбы и другие торжества.

Анна Вапняр, TOTI.

Женский форум'24. Фото: Андрей Фёдоров

О трудностях: «Находясь в “балансе”, мы перестаем развиваться»

Путь к успеху не был гладким: Анна столкнулась со страхом в профессиональной сфере и сложностями при переходе от работы по найму к ведению собственного дела. Но не пойти по предпринимательскому пути было нельзя: на базе домашней кухни было сложно развиваться. А большое количество заказов, благодарность клиентов и вера близких помогли Анне обрести уверенность.

«Одним из самых важных уроков для меня стало понимание того, что в бизнесе нельзя расслабляться – нужно всегда быть готовым к новым вызовам. Ведь, находясь всегда в “балансе”, мы перестаем хотеть и развиваться», – поделилась предпринимательница.

Анна Вапняр, TOTI.

Женский форум'24. Фото: Андрей Фёдоров

О движущей силе: «Семья – важная часть жизни»

Сегодня Анна по праву гордится тем, что у нее есть большой современный производственный цех и четыре действующих кафе. В ее команде – более ста человек, отвечающих за разные направления бизнеса.

Движущей силой для Анны всегда были любовь к своему делу и желание дарить радость окружающим. Особенно предпринимательницу вдохновляет дочка, которая, кстати, подсказала название для компании. «Дочь произносила слово «тортик» как «тоти», – улыбается наша героиня. Семья всегда была и остается важной частью жизни Анны. Она стремится прививать семейные ценности и эстетику своим сотрудникам и клиентам.

О поддержке: «Ищите новые возможности»

Предпринимательница призвала участниц Женского форума искать возможности для реализации своих идей. В развитии кондитерской ей, например, очень помог Центр «Мой бизнес»: «Мы получили здесь самую разную помощь: и финансовую, и консультационную», – говорит Анна. «Мой бизнес» помог TOTI принять участие в конкурсах и выставках, содействовал в открытии кофеен, в предоставлении рекламных площадок.

«Не бойтесь следовать за своей мечтой, – призвала предпринимательница. – Если вы верите в свое дело и готовы к трудностям, ничто не сможет остановить вас на пути к успеху».

Анастасия Лиханова

*Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».