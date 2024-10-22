«В тренде – натуральность». Эльмира Сатардинова, «Сатэль» – о современной косметологии

В 2023 году россияне потратили на косметологические услуги рекордные 269 миллиардов рублей, что на 8,6% больше, чем в 2022-м. Как говорит Эльмира Сатардинова, генеральный директор группы компаний «Сатэль», основная аудитория – это люди в возрасте 30-50 лет, которые все больше заботятся о сохранении молодости и красоты. О трендах современной косметологии, «сером» рынке и важности просвещения Эльмира рассказала на Женском форуме* в Иркутске.

Эльмира Сатардинова, «Сатэль».

Женский форум'24. Фото: Андрей Фёдоров

О трендах: «Гипертрофические формы больше не в моде»

По словам эксперта, одна из главных тенденций сейчас – акцент на регенеративную косметологию и натуральность. «Уходит мода на гипертрофические формы внешности, люди все больше стремятся сохранить собственные природные ресурсы организма. Вместе с этим растет интерес к косметологическим процедурам не только у женщин, но и у мужчин», – рассказала Эльмира Сатардинова.

О проблемах: «40% компаний работают в «сером» сегменте»

Высокий спрос на здоровье и красоту порождает большое предложение. Но здесь кроется большая проблема рынка косметологических услуг: по словам генерального директора ГК «Сатэль», порядка 40% организаций в этом сегменте работают «в серую». В итоге клиенты нередко уходят от косметологов недовольные результатом, а иногда даже жертвуют собственным здоровьем.

Эльмира Сатардинова, «Сатэль».

Женский форум'24. Фото: Андрей Фёдоров

Об обучении: «Важно повышать грамотность клиентов и специалистов»

Сегодня «Сатэль» делает многое для повышения грамотности населения в вопросах красоты и здоровья. «Мы уделяем большое внимание развитию своих сотрудников, помогаем им повышать уровень профессионализма», – рассказала Эльмира. «Сатэль» проводит конкурсы для косметологов и пластических хирургов страны, поощряет лучших профессионалов отрасли, регулярно обучает молодых специалистов. «Также мы издаем свой журнал, где рассказываем о тенденциях косметологии не только специалистам, но и обычным людям. Хотим, чтобы группа компаний «Сатэль» была синонимом качества, надежности и ответственности в сфере косметологии».

Анастасия Лиханова

*Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».