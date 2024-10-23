«Быстрого успеха не бывает». 5 советов Елены Савенковой – о том, как торговать на маркетплейсах

«Быстрого успеха просто не существует», – уверена Елена Савенкова, предпринимательница с 22-летним стажем. По словам Елены, каждый раз, когда ее настигали кризисы, они становились и настоящим испытанием, и точками роста. Своим опытом Елена поделилась на Женском форуме* в Иркутске.

Елена Савенкова.

Женский форум'24. Фото: Андрей Фёдоров

«Кризисные ситуации показывают, каков ты как предприниматель», – говорит Елена. По ее мнению, в условиях высокой конкуренции одного лишь желания делать бизнес – мало. Нужно мечтать и мыслить масштабно, прорабатывать стратегию на годы вперед и быть готовым к преодолению кризисных ситуаций. Именно в этом и проявляется настоящий предпринимательский талант.

Сейчас Елена возглавляет компанию Мontenapoleone и является топ-селлером на маркетплейсе Wildberries. На Женском форуме в Иркутске предпринимательница дала 5 ключевых рекомендаций для успешной торговли на этой платформе:

Не торгуйте только на одном маркетплейсе. Нужно диверсифицировать источники дохода, чтобы застраховаться от возможных рисков. Работайте со своего склада или через фулфилмент-операторов. Это поможет минимизировать комиссии маркетплейсов, которые сейчас очень высоки. Используйте точечный подход в маркетинге. Можно внедрить автобиддер – автоматизированную систему, которая управляет предложениями на рекламных площадках. Эта система анализирует данные о производительности кампаний и самостоятельно корректирует предложения, что позволяет максимально эффективно расходовать бюджет. Контролируйте ассортимент. Нужно быть в курсе трендов и актуальных предложений, чтобы оставаться конкурентоспособным. Сотрудничайте с блогерами. Причем не только с крупными. Работа с микроинфлюенсерами может быть гораздо более эффективной: людям всегда интереснее видеть таких же простых людей, как они сами.

Кроме этого, Елена советует уделять внимание развитию личного бренда и миссии компании: «Будьте собой, не подстраивайтесь под тренды, станьте индивидуальностью – и вас заметят».

Анастасия Лиханова

*Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».