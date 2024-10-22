«Мы постоянно бросаем себе вызовы». Антон и Мария Гарбарчуки – о семейном деле и правилах бизнеса

«Сейчас у нас непростой, но интересный момент в развитии бизнеса: новые масштабные проекты, серьезные обязательства. Например, мы открываем две новых клиники, подписали валютные договоры. Только предприниматель знает, чего это стоит. Но мы не боимся – повышаем градус сложности и ответственности и знаем, что справимся», – поделились на III Женском форуме* в Иркутске Антон и Мария Гарбарчуки, генеральный директор и директор по развитию сети клиник «Центр зрения» и оптики Ocularia. Супруги рассказали историю своей компании, а также дали полезные советы начинающим предпринимателям.

Женский форум'24.

Фото: Андрей Фёдоров

От клиники до оптики

«Центр зрения» работает в Иркутске с 2014 года. За десять лет компания выросла в большую организацию: сегодня это референтный центр Carl Zeiss и, пожалуй, одна их самых крупных сетей офтальмологических клиник в Иркутской области. «Мы профессионально взаимодействуем с филиалом МНТК, но не являемся его частью. Нам часто задают вопрос, что дает нам моральное право называться крупной сетью. Ответ прост: наша глазная клиника мы представлены в трех городах Иркутской области – Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском», – рассказал Антон Гарбарчук.

Женский форум'24.

Фото: Андрей Фёдоров

Сегодня семейный бизнес Антона и Марии включает пять клиник, где диагностируют глазные патологии, а также шесть салонов оптики. «Скоро откроется наш новый проект в 130 квартале», – поделился Антон. В организации работают более 170 человек, из них 48 – врачи. В составе докторов есть заслуженные врачи России, кандидаты наук, доктора и профессора.

Основное направление «Центра зрения» – полная диагностика по всем стандартам. «Также мы занимаемся хирургией катаракты, лазерной коррекции зрения, которая позволяет избавиться от очков и контактных линз», – добавила Мария.

Женский форум'24.

Фото: Андрей Фёдоров

Особое внимание в «Центре зрения» уделяется лазерному и аппаратному лечению не только взрослых, но и детей: «У нас открыто специализированное детское офтальмологическое отделение, где мы проверяем зрение детям от 0 до 18 лет».

Очки под ключ и бренд с берегов Байкала

Еще одно важное направление бизнеса – оптики. «Ходят легенды, что у нас очень дорого, но на самом деле, это, пожалуй, одно из лучших предложений на рынке в категории «очки под ключ», – говорят предприниматели. – В собственной мастерской мы предлагаем полный комплект: оправу, немецкие линзы, проверку зрения и подбор очков. Цены на оправы начинаются от 950 рублей, что делает выбор брендов очень широким».

Женский форум'24.

Фото: Андрей Фёдоров

Главное, к чему стремится компания, – чтобы людям было комфортно, поэтому в оптиках всегда яркие и красивые открытые витрины: можно подойти, взять и примерить то, что вам нравится. Особая гордость для Антона и Марии – бутик-оптика Ocularia, где представлены бренды класса люкс: Kering, Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Chloe и другие. Ocularia является эксклюзивным представителем этих брендов. «Мы заказываем очки за год вперед, чтобы новые коллекции изготавливались специально для нас», – подчеркнул Антон Гарбарчук.

Женский форум'24.

Фото: Андрей Фёдоров

Недавно предприниматели запустили собственный бренд очков «Окулария». Это первый бренд очков с берегов Байкала, родом из Иркутска. «Мы долго работали над этим проектом, около года, чтобы создать качественный и доступный продукт. Очки изготовлены из итальянского ацетата Мацукелли и стоят около 10000 рублей, что делает их доступными широкой аудитории», – рассказала Мария.

Философия бренда посвящена безграничной любви к родному краю и священному озеру Байкал: «Мы гордимся, что живём в Иркутске, что нас окружают такие пейзажи». Кстати, первым обладателем очков «Окулария» стал почетный иркутянин, народный артист России, пианист Денис Мацуев.

Женский форум'24.

Фото: Андрей Фёдоров

4 лайфхака для успешного бизнеса

Антон и Мария рассказали, какие правила помогают им успешно развивать компанию, и поделились с участниками Женского форума своими советами.

1. Будьте уникальными и максимально полезными

Прежде чем выйти на рынок, необходимо тщательно проанализировать его и предложить нечто уникальное. Ваш продукт или услуга должны выделяться среди конкурентов и приносить реальную пользу людям. Важно постоянно наращивать свою экспертность, усиливать компетенции в своей сфере, развиваться, чтобы становиться сильнее и лучше.

2. Зарядите команду, обучайте и мотивируйте сотрудников

Работа с кадрами – это не просто найм сотрудников, это процесс создания команды единомышленников, которые разделяют ваши идеи и ценности. Важно всегда поддерживать своих сотрудников, создавать системы поощрения, которые будут мотивировать людей на работу и развитие. Такой подход способствует созданию продуктивной и сильной команды, готовой к достижению общих целей компании.

3. Следуйте концепции «Дело в отношении»

В основе успешного бизнеса лежит не только использование передовых технологий, но и особое отношение ко всему, что окружает компанию: к людям, к жизни, к продукту, который ты продаешь, к своему делу. Когда всё начинается с правильного отношения, технологии становятся лишь инструментом, который помогает реализовать задуманное.

4. Бросайте себе новые вызовы

Каждый новый проект предоставляет уникальную возможность для самосовершенствования. Не нужно бояться трудностей и кризисов. Важно бросать себе новые вызовы, повышать уровень сложности и ответственности. Это помогает не стоять на месте, а двигаться вперёд, преодолевая страхи и сомнения.

Юлия Жилкина

*Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».